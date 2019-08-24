أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تتابع بانزعاج تطورات الأوضاع الراهنة في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن جوتيريش أوضح في اتصال هاتفي جرى اليوم مع وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إنه يراقب الموقف عن كثب وأن الأمم المتحدة ستواصل الاضطلاع بدورها في هذه الأزمة.

من جانبه، صرح قريشى خلال الاتصال، أن الإجراءات التي تمارسها نيودلهي من جانب واحد في كشمير أدت لخلق موقف محفوف بالمخاطر بالنسبة للسلام في المنطقة.

وكانت باكستان قد أحالت لمجلس الأمن الدولي إعلان الهند مؤخرا إلغاء الوضع الخاص لكشمير، حيث طالب أعضاء المجلس الأطراف المعنية بالنزاع في كشمير بضرورة الكف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب.