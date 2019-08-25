قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يحاول كثيرا أن يُوصل للطلاب وأولياء أمورهم جوهر التغيير في الثانوية العامة، موضحا أن تناول تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي وأكثر من وسيلة يحدث بلبلة لدى الكثيرين.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن أولياء الأمور ربوا أبنائهم حتى هذا السن المتقدم بمهارات لا أساس لها بسوق العمل، وهي مهارات الحفظ والتلقين والتذكير، ويحصلون على درجات متقدمة بسبب هذه المهارات ويعتقدون أنهم بهذه الدرجات عباقرة، مشيرا إلى إن الوزارة قررت تغيير شكل الامتحانات من أجل قياس مدى فهم الطلاب للتعليم، وبالتالي فإن الطلاب عليهم أن يذاكروا دروسهم بطرق جديدة.

وأوضح أن الطلاب أصبح عليهم دراسة موادهم بطرق جديدة من أجل أن يستطيعوا الإجابة على الاسئلة الجديدة، وبالتالي فإن فكرة المنظومة الجديدة للتعليم منصبة حول فكرة التقييم، ويتم قياس مهارات الطالب بالفهم وليس الحفظ، كما قامت الوزارة بعمل نظام تصحيح إلكتروني حتى يكون التصحيح عادل وشفاف.

وأشار إلى تسليم تابلت لكل طالب، وهذا التابلت يُعد عاملا مساعدا وليس أساس تطوير منظومة التعليم، "يعني كأننا بنقول للطلاب طالما هتذاكروا بشكل مختلف هنديكم حاجة بقى غير الكتاب عشان تستفيدوا منها زي التابلت وتفتحوا بنك المعرفة".