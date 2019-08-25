رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على المزاعم البريطانية بوجود ميكروب "إيكولاي" في الغردقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المناطق السياحية بشكل عام، وفنادق الغردقة بشكل خاص، بها لجان دورية، بالتعاون مع الطب الوقائي، تجري عمليات سحب مستمرة من الأغذية والمياه، ويتم تحليلها في المعامل المركزية للتأكد من سلامتها.

وأضاف "مجاهد"، أنه عقب نشر بعض الصحف الأجنبية، أخبارا تحذر من وجود ميكروب في الغردقة، على الفور، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تعليمات، إلى رئيس قطاع الطب الوقائي، بالمرور على جميع فنادق الغردقة، للاطمئنان على الحالة العامة للغذاء والماء، حيث أن الوزارة تتابع التقارير الخاصة بسلامة الأغذية في الفنادق.

وأوضح متحدث الصحة، أن هناك شكوى وردت خلال الأيام الماضية، في أحد الفنادق، من معاناة بعض السياح من نزلات معوية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وصول البلاغ لوزارة الصحة تحركت لجنة بالتنسيق مع الطب الوقائي وتم أخذ عينات من الأغذية والمياه وأجرت تحليلا لعينات من الغذاء والماء وجاءت النتيجة سلبية تماما، نافيًا وجود أي ميكروبات في الغردقة على الإطلاق أو ما يسمى بميكروب "الإيكولاي" في الغردقة على الإطلاق.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من التقارير وعرضها على وزيرة الصحة، ستصدر الوزارة بيانا رسميا مفصلا بكل هذه الشائعات، والرد عليها.