أكدت الفنانة سماح أنور عدم متابعتها لما قام به الإعلامي المموَّل محمد ناصر، بعد أن حاول أن يحرف أحد منشوراتها عبر موقع "فيس بوك"، أثناء تعبيرها عن رأيها كأي مواطنة مصرية يكفل لها القانون والدستور ورئيس الجمهورية، حرية التعبير دون أن يتعرض لها أو يضايقها أحد.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنها تعرفت على ما قام به الإعلام المُعادي لمصر خلال وجودها في اجتماع عمل جديد لها، مضيفة أنها تؤمن بأن ما يقوم به ناصر وأيمن نور ومعتز مطر من بث الأكاذيب والتحريض على مصر ما هو إلا خيانة لتراب هذا الوطن.

وطالبت سماح أنور الدولة المصرية بالتحرك لتخليص الشعب من كم السموم التي يتم نشرها يوميا من خلال هذه المنصات الفاسدة، وتابعت أنها لا تقبل باستخدام اسمها أو ما تكتب لتحقيق أهداف ومصالح بعض من المرتزقة والخونة لمصر وشعبها.

ودعت الفنانة سماح أنور جمهورها للدخول عبر صفحتها الرسمية، لقراءة ما كتبت، ومعرفة رأيها بدون تزوير أو كذب.