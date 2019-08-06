أبدت الفنانة سماح أنور حزنها الشديد لوقوع حادث معهد الأورام الإرهابي، وقدمت تعازيها لضحاياه ومصابيه، متمنية لهم الشفاء العاجل، وإلهام الصبر والسلوان لأسرهم.

وقالت "أنور"، خلال مداخلتها مع الإعلامي أحمد خيري، والإعلامية مها بهنساوي، في برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "TEN"، إن الفن هو السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب، وإن الفنانين ينادون دائمًا بضرورة إرجاع دراسة الأنشطة الفنية المختلفة في المدارس، من مسرح وموسيقى ورياضة.

وأكدت "أنور"، ضرورة إقامة الأنشطة الفنية أيضًا بالشوارع، وذلك لتشجيع الشباب على تنمية وجدانهم، فقالت: "الشباب دلوقتي معندهاش حاجة تعملها في أوقات فراغها، والتأثير السلبي على الشباب الموهوبين بالذات ده بيودينا للانهيار".

واستكملت "أنور"، موضحة أن زيارة مشاهير الفن، واجب عليهم نحو المصابين، متابعة: "احنا كلنا شعب واحد وكلنا لبعض".