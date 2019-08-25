جيش الاحتلال يقصف سوريا.. ونتنياهو: مستعدون لأي سيناريو

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أهدافا في سوريا، لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل، موضحا أن طائراته استهدفت مواقع للفيلق في قرية "عقربا" جنوب شرق دمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت مساء السبت "لأهداف معادية" في سماء دمشق.

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسماع دوي انفجارات، يرجح أنها ناتجة عن "قصف إسرائيلي".

وقال مصدر عسكري، في تصريح لـ "سانا": "إنه في تمام الحادية عشرة والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي، أهدافا معادية، قادمة من فوق الجولان، باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة، وتم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها".

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق، تم بجهد عملياتي كبير، وأن حكومته مستعدة لأي سيناريو.

وغرَّد نتنياهو عبر "تويتر": "استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير".

وشنت إسرائيل، مئات الغارات في سوريا منذ بدء الحرب عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.