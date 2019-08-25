تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 25 أغسطس، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

استكمال محاكمة المتهمين في قضية خلية الوراق الإرهابية

تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية".

التعليم تعلن آخر موعد للتقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد للتقدم للانضمام لأسرة العمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2019.

طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي يؤدون امتحان الدور الثاني

يؤدي طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحانات الدور الثاني بمادة اللغة الأجنبية الأولى.

بدء التسجيل وسداد مقدمات حجز 512 وحدة سكنية في مشروع JANNA للإسكان الفاخر

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 متر مربع، بمدينة ملوي الجديدة وذلك من خلال الموقع الإليكتروني (www.hdb-reservation.com).

استمرار برنامج ملتقى كبار العلماء لطلاب الأزهر الوافدين

يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، سادس ندواته بعنوان (الهجرة النبوية أسرار وأحكام)، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، وسعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

استمرار فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

تتوالى فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث يقدم الشيخ ياسين التهامي، في الثامنة مساء، مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية إلى جانب مجموعة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية.

أمسية للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في بيت الشعر العربي

يقيم "بيت الشعر العربي"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره في بيت الست وسيلة، في السابعة مساء، أمسية جديدة من صالون الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي.

بدء الملتقى السنوي للسرد في قصر ثقافة المنصورة

ينطلق في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، الملتقى السنوي للسرد، في قصر ثقافة المنصورة، والذي يحتفي بالكاتب الراحل فؤاد حجازي، كشخصية المُلتقى.

تأثير التصوير الصحفي على المجتمع ندوة بمؤسسة كاميرا اﻹسكندرية

تنظم مؤسسة كاميرا اﻹسكندرية للفنون والثقافة ندوة تحت عنوان "التصوير الصحفي وتأثيره على المجتمع" بمشاركة عدد من المهتمين بالفن الفوتوغرافي والتصوير الصحفي وأعضاء مؤسسة كاميرا اﻹسكندرية، فيما يحاضر فيها عدد من مديري ومسئولي التصوير الصحفي بالصحف القومية والخاصة باﻹسكندرية.