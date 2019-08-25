سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع، في مختلف البنوك المصرية، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء اليورو في البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.25 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

سجل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.