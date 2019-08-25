بدأ زعماء وقادة الدول المشاركة بقمة الدول السبع، التوافد لمقر انعقاد القمة، حسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس إلى مدينة بياريتز الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنّ قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددا من الموضوعات، بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة فى أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.