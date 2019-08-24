تّهدف قمة الدول السبع التي تنعقد في فرنسا لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع في كافة المجالات، حسبما أكد الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، والذي يُعرض على شاشة "TeN"، حيث إن أهم أهداف القمة تتمثل في المساواة بين الرجل والمرأة بشكل عام في كافة المجالات، واستغلال واستثمار الثروة الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة والامن والإرهاب وكيف يمكن مواجهة الإرهاب.

وأضاف الديهي، أن قضية المناخ وتحقيق عدالة في توزيع تكلفة المناخ والصناعات الحديثة الملوثة للبيئة، وكذلك تحقيق المساواة والتنمية والعدالة المفقودة بين الدول السبع والدول الإفريقية، من أهم أهداف قمة الدول الصناعية السبع أيضًا، مؤكدًا أن هناك 5 دول إفريقيا تُشارك بالقمة لمناقشة كيف يمكن رفع الظلم التاريخي عن القارة الإفريقية.

وأوضح أنه من المثير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يغادر واشنطن متجهًا لفرنسا لحضور قمة الدول السبع أصدر تصريح مثير للجدل قال خلاله أنه يحذر فرنسا حال فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى مثل فيس بوك وتويتر وغيرها، سوف يبادل هذه اللكمة بلكمة أخرى ويقوم بفرض ضرائب باهظة على المنتجات الفرنسية.

وأضاف الديهي، أن تصريحات "ترامب" بمثابة صفعة ورسالة استباقية وتهديد يسبق وصوله لفرنسا، وهذه التصريحات أثارت غضب الفرنسيين وتحفظ الرئيس الفرنسي "ماكرون"، كما أن ماكرون أعلن عن عدم وجود بيان ختامي للقمة وإنما سيكون هناك توافقات واتفاقات نظرًا لرفض ترامب التوقيع على البيان الختامي في القمة السابقة.