أعلنت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تكليل مجهودات الجانبين المصري والبرتغالي مع مطلع العام الدراسي المقبل 2019/2020، بتفعيل قسم للغة البرتغالية في كلية الألسن بجامعة عين شمس ممثلة عن الحكومة المصرية، بالتعاون مع معهد كامويش بجامعة بورتو ممثلة عن الحكومة البرتغالية، ليصبح منارة ثقافية تشع بنور ثقافتها عبر العالم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأوضحت رشاد أنّ اللغة البرتغالية تكاد تضاهي اللغة العربية من حيث عدد متحدثيها في العالم، إذ تصل نسبة متحدثيها على الكوكب نحو 260 مليون نسمة، وهناك 5 دول في أفريقيا تتحدث البرتغالية كلغة أولى.

وتابعت القائم بأعمال عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس أنّ القسم يقبل الطلاب من دارسي اللغة الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية كلغة ثانية في مرحلة الثانوية العامة، ويشترط حصول الطالب على أعلى درجة في اللغة الثانية والمفاضلة بالمجموع الكلي.