أسعار العملات اليوم في مصر

شهدت أسعار العملات تباينًا أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية المختلفة، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار بيع وشراء الدولار، اليورو والريال السعودي وغيرها من العملات الأجنبية على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك إتش إس بي سي نحو 4.51 جنيه للشراء و4.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجَّل في إتش إس بي سي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينيي

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.14 جنيه للشراء و20.43 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 20.02 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.25 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.