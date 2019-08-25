إخلاء سبيل طبيب متهم بقتل طفلة بعد إجراءه جراحة لها بمستشفى خاص

أخلت نيابة مركز القرنة بمحافظة الأقصر سبيل طبيب أنف وأذن وحنجرة، بضمان محل إقامته ووظيفته، بعد التحقيق معه في بلاغ مقدم ضده من قبل ذوي طفلة، توفيت بعد إجراءه جراحة لها بمستشفى خاص بمركز نقادة غرب قنا، على حدود محافظة الأقصر.

كان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بتقدم "جاد الكريم علي"، والد الطفلة "نورة"، 4 سنوات ونصف، في مدينة نقادة، يعمل كهربائي سيارات، ببلاغ ضد طبيب أنف وأذن وحنجرة بمستشفى النيل في نقادة، يدعى "هاني م." يتهمه بالإهمال الطبي وقتل طفلته بقطع شريان موقع إجراء جراحة اللوزتين واللحمية في الأنف، حتى فارقت الطفلة الحياة.

وأضاف في المحضر، أن الطفلة فارقت الحياة، بعد عجز الأطباء عن وقف النزيف، ونقل الطفلة في سيارة غير مجهزة طبيا إلى مستشفى القرنة في الأقصر، وتوفيت بها لعجزهم عن وقف النزيف.

وقال الدكتور عماد عادل سليمان، مدير مستشفى النيل الخاص في نقادة، إنه مقدر شعور أهل الطفلة، والواقعة الآن أمام النيابة للتحقيق وبيان ملابستها ومحاسبة المقصرين.

وأضاف سليمان، أن الفريق الذي أجرى العملية على قدر من الكفاءة والخبرة، كما أن المستشفى مجهزة بأحدث الإمكانيات، مشيرا إلى أنه عند نقل الطفلة لمستشفى الأقصر رافها الطبيب وطاقم التمريض في سيارة طبية مجهزة لإسعافها، "لكن إرادة الله كانت فوق الجميع".