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إخلاء سبيل طبيب متهم بقتل طفلة بعد إجراءه جراحة لها بمستشفى خاص

إخلاء سبيل طبيب متهم بقتل طفلة بعد إجراءه جراحة لها بمستشفى خاص

سميرة عبدالعزيز تبدأ بروفات "ألف عيلة وعيلة"

سميرة عبدالعزيز تبدأ بروفات "ألف عيلة وعيلة"

سمير صبري في ضيافة "قصر السينما" الليلة

سمير صبري في ضيافة "قصر السينما" الليلة

مقتل 2 من حزب الله وإيراني خلال غارات الاحتلال على سوريا ليلا

مقتل 2 من حزب الله وإيراني خلال غارات الاحتلال على سوريا ليلا

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