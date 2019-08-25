أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أول محادثات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ توليه مهامه في بريطانيا.

وأعرب ترامب عن دعمه له واصفا إياه بأنّه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسب ما أفادت صحيفة "إندبندنت عربي" البريطانية.

وأشار إلى احتمال التوصل "سريعا" إلى اتفاق تجارة "كبير جدا (مع بريطانيا)، أكبر من (أي اتفاق بيننا) في أي وقت مضى".

والتقى ترامب وجونسون على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس.

ولدى سؤال ترامب عن نصيحته بشأن بريكست، أجاب بأنّ جونسون "لا يحتاج أي نصيحة، هو الرجل المناسب لهذه المهمة".

وكان ترامب نفى صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع.

وغرّد ترامب عبر حسابه على "تويتر" قبيل اجتماعه مع جونسون: "قبل وصولي إلى فرنسا كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إنّ العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وأنّ الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة".

وأضاف: "نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاءً حسنا- حديث العالم!".

لكن ترامب توجّه إلى القمة بعيد تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي، ردا على فرض رسوم فرنسية على المجموعات الأمريكية العملاقة في قطاع التكنولوجيا.

ولم يظهر الرئيس الأمريكي مؤشرات على التخلي عن أسلوبه العدائي والاستفزازي حتى قبل بدء القمة في مدينة بياريتس الساحلية.

وقبل ساعات من مغادرته الولايات المتحدة، زاد ترامب حدة الحرب التجارية بين بلاده والصين بسلسلة تغريدات.

وأعلنت بكين الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة، ورد الرئيس الأمريكي بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على ما قيمته 550 مليار دولار من السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة تفرض بحلول نهاية العام.