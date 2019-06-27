شارك الفنان محمد صبحي في فعاليات حفل تخريج دفعة 2018 بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هبة السمري عميدة الكلية.

يذكر أن دفعة 2018 هي دفعة الدكتورة راجية قنديل واليوبيل الفضي لدفعة 1993.