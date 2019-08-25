أصدر قاضي معارضات محكمة جنح مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، قرارا بتجديد حبس "إ. ا." المعروف إعلاميا بـ عنتيل قرية كفر حجازي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية الفيديوهات الجنسية المنتشرة للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع بعض سيدات القرية.

كانت نيابة مركز المحلة الكبرى قد قرر حبس المتهم "إ. ل."، صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازي بمركز المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بممارسة الرذيلة والفحشاء مع عدد من السيدات، ونشر الفجور بالمجتمع القروي.

ووجه المستشار خالد عابدين، رئيس نيابة مركز المحلة، بضرورة ضبط وإحضار "م. ن." وشهرته "الدوكش" صاحب محل صيانة محمول وكمبيوتر بقرية كفر حجازي، لتورطه فى وقائع الاستيلاء على الفيديوهات الإباحية وتسريبها بشكل غير مشروع قانونيا، وسرعة تحريات المباحث حول تلك الوقائع والتأكد من تورطه جنائيا من عدمه، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية معه.

وأفادت مصادر نيابية لـ"الوطن"، بأنه جرى إخلاء سبيل سيدتين صاحبتنا وقائع الفيديوهات السبعة لعدم تورطهما في التسريب، وعدم وجود بلاغات بالزنا من جانب أزواجهم، فضلا عن استدعائهم للاستدلال بأقوالهم فى حيثيات وقائع الفيديوهات عقب سقوط المتهم في قبضة الشرطة، التي أيدت تورطه فعليا فى تسريب مصادر الفيديوهات.

وقال المتهم خلال التحقيقات: "أنا ندمان على ممارسة الزريلة والستات أغووني للحرام والفحشاء"، مشيرا إلى أنه كان ضحية للوقوع في الخطيئة بسبب إغواء السيدتين له نافيا تورطه فى نشر تلك الفيديوهات الإباحية".

وتابع: "نفسي ربنا يقبل توبتي وانا كنت بحاول بهدوء مع الناس بعد ما الفيديوهات اتنشرت وربنا شاهد على كلامي، وفعلا أنا غلطت فى ممارسة الخطيئة لكن عمري ما فكرت أذي حد أو أفكر فى قضية الحريم اللى كانوا معايا فى شقتي".

وأردف: "أنا هربت عقب تسريبات الفيديوهات ومنه لله (الدوكش) حاول ابتزازي مقابل سداد ما يقرب من 50 ألف جنيه، كي لا يفضحني أنا والسيدتين، وبتمني ربنا يقبل توبتي ونفسي أعيش مستقر بين كل الناس".

وأمرت النيابة العامة بعرض جميع الفيديوهات المتداولة بين المتهم الأول والسيدتين على لجنة فنية من خبراء الحقائق والتزييف، للتأكد من مصادر تصوير مقاطع المسجلة وآليه وموقع تصويرها داخل شقة "العنتيل" بوسط شوارع القرية المذكورة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات حول تواجد (إسماعيل ‘براهيم النجار- 39 سنة) مقيم محلة البرج أول المحلة، الشهير إعلاميا بـ عنتيل كفر حجازي الهارب، بمنطقة سكة طنطا بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

بتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن الرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب بالتنسيق مع الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"الوطن " أنه تم رصد 7 فيدوهات إباحية على الأرجح لسيدتين مارسوا الرزيلة والمضاجعة الجنسية الكاملة مع المتهم على الرغم من زواجهما بذات القرية، مشيرة أنه تم إخلاء سبيل السيدتين على ذمة القضية بعدما ثبت عدم تورطهما فى تسريب الفيديوهات على مواقع النت والسوشيال ميديا.