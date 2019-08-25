شهدت حفل تكريم عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتفوقين من خريجي كلية الزراعة خلال حفل نقابة الزراعين، تعدي حرس وزير الزراعة على مجموعة من الصحفيين ومندوبي الوزارة من صحف ومواقع مختلفة، بعد محاولة الصحفيين التصوير خلال الاحتفال بتكريم أوائل خريجي كليات الزراعة بنقابة الزراعيين".

الصحفيون المعتدى عليهم يتقدمون بشكوى للنقابة

وشهدت حفل تكريم أوائل الخريجين من كليات الزراعة مشادة كلامية واشتباك بالأيدي، بين حرس وزير الزراعة وبعض الصحفيين، بدأت بمحاولة الحرس إبعاد الصحفيين خلال التصوير، ثم تطور الأمر إلى تعديهم على بعض الصحفيين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعدى فيها حرس وزير الزراعة في أثناء جولة أو مؤتمر، ففي مارس الماضي، شهدت الجولة اشتباك بالأيدي مع حرس محافظ بني سويف في أثناء زيارة وزير الزراعة ومحافظ بني سويف لمحطة إنتاج التقاوي بالمحافظة.

وقرر الصحفيون المعتدى عليهم تقديم شكوى إلى مجلس نقابة الصحفيين بتفاصيل الواقعة.