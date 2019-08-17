قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن لجان الحجر الزراعي تضم فنيين من هيئة الطاقة الذرية، لرصد أي شحنات قمح مستوردة من روسيا بها بقايا إشعاع، حيث يجرى رفضها في الحال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، أنه كلف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بمخاطبة الملحق التجاري المصري لمتابعة الأمر مع السلطات الروسية للتأكد من سلامة الشحنات.

وتابع، "سلامة غذاء المواطن المصري أمر نضعه في اعتبارنا والرئيس السيسي وجه بأن مصلحة المواطن يجب أن تأتي أولا".