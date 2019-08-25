ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع الكبار وأفريقيا بفرنسا.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته: "نحتاج للعمل معا لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الدول النامية"، مشددا على أن التطرق لأولويات أفريقيا أساسي لإكتمال الحديث عن أسس التنمية المستدامة في القارة، ولا بديل عن التحاور المتواصل حول التحديات التي تواجه الدول النامية والدول الأفريقية".

وأكد السيسي، أن النتائج المأمولة لن تأتي دون توفير البيئة المواتية والتمويل المنشود والنفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن تفاقم الأوضاع في ليبيا أثر على أمن واستقرار مواطنيها.

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا على مدى 3 أيام، ومن المقرر أن يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.