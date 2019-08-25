تشهد مدينة الطور، عاصمة جنوب سيناء، تطوير وتأهيل العديد من الطرق الرئيسية فيها ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة .

وقال المهندس ممدوح المحمدي مدير مديرية الطرق بجنوب سيناء إنه جاري تطوير وتوسيع الطرق المحورية بمدينة الطور ورفع كفاءة الطرق الفرعية بتكلفة تتعدى 61 مليون جنيه وذلك ضمن خطة تطوير المدينة .

وأكد أنه جاري رصف الطريق الذي يربط بين مدينة الطور وقرية الجبيل بطول 2 كيلو بتكلفة تتعدى 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه أوشك علي الانتهاء منه حيث جرى وضع الطبقة السطحية.

وأضاف أنه جاري تنفيذ تطوير ممشي أهل مصر بتكلفة 8 مليون جنيه، وتطوير طريق حمام موسى بتكلفة 38مليون جنيه بطول 3.6 كم اتجاهين تنفيذ جهاز تعمير سيناء.