تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكوى عاجلة لوزارة الداخلية، في واقعة اعتداء أمين شرطة، على إحدى المعلمات بإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وطلب التحقيق الفوري في تلك الواقعة ومحاسبة جميع المتسببين بها.

وتواصل الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين بالمعلمة، صاحبة الواقعة للاطمئنان على صحتها، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية المطلوبة والتأكيد أنه لن يتم التغاضي عن الواقعة نهائيًا، وسوف يتم رد اعتبارها بالشكل الملائم.

وشدد على أنه جرى بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك الاعتداء من مديرية الأمن ومن خلال وزارة الداخلية.