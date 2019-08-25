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"نصر الله" يعلن مقتل اثنين من عناصره جراء الغارات الإسرائيلية بدمشق

"نصر الله" يعلن مقتل اثنين من عناصره جراء الغارات الإسرائيلية بدمشق

غدا.. إطلاق "بنكمل بعض" لنشر مفاهيم السلام في المجتمع بالشرقية

غدا.. إطلاق "بنكمل بعض" لنشر مفاهيم السلام في المجتمع بالشرقية

"شعبة الدواجن": الكيلو تراجع 4 جنيهات في المزرعة دون تجار التجزئة

"شعبة الدواجن": الكيلو تراجع 4 جنيهات في المزرعة دون تجار التجزئة

نشأت الديهي: التواجد المصري غير مسبوق لدولة ليست عضوا في مجموعة السبع

نشأت الديهي: التواجد المصري غير مسبوق لدولة ليست عضوا في مجموعة السبع

تدشين معرض "أجري تك" الزراعي في سوهاج" مصر

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