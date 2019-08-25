نشأت الديهي: التواجد المصري غير مسبوق لدولة ليست عضوا في مجموعة السبع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التواجد المصري غير مسبوق لدولة ليست عضوا في قمة الدول السبع الكبرى.

وأضاف خلال تغطية خاصة لقناة "ten"، لأعمال قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بالرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الإرهاب والهجرة والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الليبية، وقضايا شرق المتوسط والغاز والإرهاب.

وتابع أن الرئيس السيسي سيعقد عددًا من اللقاءات على هامش هذه القمة، كما سيجري بعض اللقاءات مع رجال الأعمال والمستمثرين.