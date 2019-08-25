أصدرت محكمة جنح مركز طنطا، اليوم، حكما بحبس "رضا.ا.ص"، 48 سنة، مهندس زراعي، والمعروف إعلاميا بـ"ريان الغربية"، 86 عاما مع الشغل في قضايا النصب، المتهم فيها بالاستيلاء على نصف مليار جنيه من عدد من المواطنين تقدموا بأكثر من 240 بلاغا ضده، بدعوى توظيف أموالهم في الاستثمار العقاري وتجارة الغلال.

النيابة تحبس شركاء المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

كان قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، قد تلقى بلاغات عدة ضد المتهم، وتم ضبطه فى يناير الماضي، كما تم ضبط ا الشركاء الثاني والثالث والرابع لـ"ريان الغربية الجديد"، الأول، يدعى "مصطفى. ز"، 50 عاما، موظف بشركة تامين ومقيم محلة منوف مركز طنطا، لاستيلائه من 3 مواطنين على مليون و178 ألف جنيه، و الثاني يدعي "هـ. ا" صاحب شركة استثمار عقاري، مقيم ثان طنطا بتهمة الاستيلاء على مليون و800 ألف دولار أمريكي، من "أحمد.ع"، طبيب بشري، مقيم بثان طنطا، والثالث "محمد.ا"، 45 عاما"، مدرس، مقيم بقرية محلة منوف، التابعة لمركز طنطا، بتهمة الاستيلاء على 500 ألف جنيه من 3 مواطنين، بدعوى توظيفها في تجارة المحاصيل الزراعية مقابل فائدة شهرية مع شريكهم الأول "ريان الغربية الجديد".

وتبين من التحريات أن المتهم وشركائه يعملون في توظيف الأموال منذ 1995، وقاموا بجمع أموال من عدد من المواطنين مقابل فائدة 10٪، والتزم المتهم وشركائه بذلك على عدة سنوات لكن مؤخرا لم يلتزموا بذلك ما دفع المواطنين لتقديم بلاغات ضد المتهمين وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم على فترات مختلفة، وتمت إحالة الأول إلى محكمة الجنح، بتهمة النصب، والتى قررت حبسه 86 عاما، بينما يتم التحقيق من قبل النيابة العامة مع 3 متهمين آخرين، شركاء المتهم، وقررت النيابة حبسهم مؤخرا 15 يوما على ذمة التحقيقات.