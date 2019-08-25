قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن المشاورات بين وزيري خارجية فرنسا وإيران اليوم تعتبر حدثا موازيا لقمة مجموعة السبع، "ويجب استغلال كل فرصة لإزالة التوترات بين طهران وواشنطن"، مضيفة على هامش القمة المنعقدة في مدينة بياريتس الفرنسية، إنه "يجب علينا أن نجد طريقا لخفض التصعيد، وإلا فإننا نخشى تراجع إيران عن التزاماتها بالاتفاق النووي بشكل أكبر في سبتمبر".

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أنها لم تكن على دراية بوصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى مدينة بياريتس، حيث تم إبلاغها بذلك قبل فترة وجيزة فقط من وصوله، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن ظريف وصل، اليوم الأحد، إلى مدينة بياريتس الفرنسية، التي تستضيف أعمال قمة مجموعة السبع، حيث يلتقي نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، لمناقشة حلحلة التوتر مع واشنطن، فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أن البيت الأبيض كان مصدوما بعد وصول ظريف إلى مدينة بياريتس، في حين امتنع ترامب عن الإدلاء بأي تعليق.