قرر المستشار رامي حيدر، مدير نيابة كوم حمادة في البحيرة، اليوم، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمقتل نجل عمته بسبب لهو الأطفال.

كان اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد علاء أبوغزالة، مأمور مركز شرطة بدر، بوصول عامل زراعي إلى استقبال المستشفى المركزى، مصابا بعدة طعنات، وتوفى عقب وصوله، وانتقل العقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث، والرائد محمد معوض زايد، رئيس مباحث مركز بدر، وتبين قيام "إبراهيم. ع"، بالتعدي على نجل عمته "خالد.ص" بسلاح أبيض "سكين"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفر هاربا، وذلك بسبب قيام المتهم بقص شعر نجل المجنى عليه ردا على قيام نجل الأول بقص شعر نجله، فَعاتبه المجنى عليه، لكنه طعنه ليلقى حتفه.

وحُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.