ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام قمة الدول السبع المنعقدة في مدينة "بياريتز" بفرنسا، وتطرق الرئيس خلال كلمته للحديث عن الخطوات الجادة التي يجب اتخاذها، لتحقيق التنمية المستدامة بقارة أفريقيا.

وقال محمد إسماعيل، خبير التنمية المستدامة، إن قارة أفريقيا خلال هذه الفترة تولي التنمية المستدامة اهتماما كبيرا، موضحا أن أهم ما يميز "أجندة أفريقيا 2063" تبنيها لفكرة إكمال ما بدأته دول القارة من جهود ومبادرات لتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وأضاف إسماعيل لـ"الوطن"، أن الأجندة تهدف أيضا إلى الاستفادةِ من أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والإقليمية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين دول القارة.

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وأكد خبير التنمية المستدامة أن التنمية المستدامة لأفريقيا تهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية وتكامل الاقتصادات الأفريقية من أجل الاعتماد على الذات الاقتصادية وتشجيع التنمية الذاتية والمستدامة ذاتياً، بالإضافة إلى وضع إطار لتنمية واستخدام الموارد البشرية والمادية لأفريقيا من أجل تحقيق تنمية معتمدة على الذات.

كما تهدف أيضا خطة التنمية المستدامة في أفريقيا إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الأفريقية، وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال، والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي التعليم والصحة، حسب حديثه.

وتابع أن جمع خطط وبرامج التنمية المستدامة في أفريقيا بحاجة إلى موارد مالية كبيرة لتحقيق أهدافها، موضحا أنه لا توجد تقديرات محددة لحجم التمويلات التي تحتاجها هذه الخطط لتحقيق التنمية المستدامة.