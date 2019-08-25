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يحدث اليوم.. استكمال محاكمة متهمي "خلية الوراق" وفتح حجز وحدات "جنة"

يحدث اليوم.. استكمال محاكمة متهمي "خلية الوراق" وفتح حجز وحدات "جنة"

رسام متجول يهرب من البطالة بقلم رصاص: اللوحة بـ40 جنيهاً

رسام متجول يهرب من البطالة بقلم رصاص: اللوحة بـ40 جنيهاً

تحولت إلى هيكل عظمي.. العثور على جثة متحللة داخل شقة في الغردقة

تحولت إلى هيكل عظمي.. العثور على جثة متحللة داخل شقة في الغردقة

دراسة أمريكية تحذر الحجاج من موجة حر في 2020: خطر على حياتكم

دراسة أمريكية تحذر الحجاج من موجة حر في 2020: خطر على حياتكم

بعد إشادة "تايم" بالبحر الأحمر.. خبير: مصر فتحت أسواقا سياحية جديدة

بعد إشادة "تايم" بالبحر الأحمر.. خبير: مصر فتحت أسواقا سياحية جديدة

"لا للإرهاب" ماراثون "مستقبل وطن" في البحر الأحمر لتكريم الشهداء

"لا للإرهاب" ماراثون "مستقبل وطن" في البحر الأحمر لتكريم الشهداء

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فيديو.. اللقطات الأولى لسقوط طائرتين إسرائليتين في بيروت

فيديو.. اللقطات الأولى لسقوط طائرتين إسرائليتين في بيروت

5 قتلى خلال 10 أيام.. ما هي دوافع وعقوبات "جرائم الشرف"؟

5 قتلى خلال 10 أيام.. ما هي دوافع وعقوبات "جرائم الشرف"؟

15 معلومة عن نظام التعليم الجديد: أولى ثانوي نقل فقط

15 معلومة عن نظام التعليم الجديد: أولى ثانوي نقل فقط

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"واحد رسمي والثاني عرفي".. القبض على "عاملة مساج" جمعت بين زوجين في الغردقة

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محمد محسن عن اعتزال ريهام سعيد: "اللي هيقول عملت كدا كام مرة ليه هدية"

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