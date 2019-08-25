تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

"السيسى" يستعرض الرؤية الأفريقية أمام مجموعة "السبع"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى صباح أمس إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون".

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة فى أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى، وتطورات النظام الاقتصادى والمالى العالمى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه من المنتظر أن يلقى الرئيس كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقى، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، فى إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وأوضح أن الرئيس سيلتقى على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئاسة: "قضية ريجيني" ضمن مباحثات السيسي ورئيس وزراء إيطاليا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، بمقر إقامته رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع والتي تعقد بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط.

وأكد الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا فى مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، اللقاء تطرق إلى التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، حيث جدد الرئيس تأكيده باستمرار الجهود للكشف عن ملابسات القضية للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

جيش الاحتلال يقصف سوريا.. ونتنياهو: مستعدون لأي سيناريو

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف أهدافا في سوريا، لمنع "فيلق القدس" الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل، موضحا أن طائراته استهدفت مواقع للفيلق في قرية "عقربا" جنوب شرق دمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت مساء السبت "لأهداف معادية" في سماء دمشق، وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق، تم بجهد عملياتي كبير، وأن حكومته مستعدة لأي سيناريو.

اللقطات الأولى لسقوط طائرتين إسرائليتين في بيروت

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو، يرصد اللحظات الأولى للتفجير الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشرت شبكة "سكاي نيوز"، نبأ عاجلا، يفيد بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت "سكاي نيوز" في حسابها عبر "تويتر": "رويترز تنقل عن مسؤول في حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت".

"ترامب يصعد ضد بكين".. أمر بانسحاب الشركات الأمريكية من الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر "أمرا واجب النفاذ"، للشركات الأمريكية، بمغادرة الصين، بعد إعلان بكين فرض تعريفات جمركية على سلع ومنتجات أمريكية.

ولم يوضح البيت الأبيض، ما إذا كان لدى الرئيس الأمريكي السلطة التي تخوله أن يجبر الشركات الأمريكية الخاصة على مغادرة الصين، وفقا لـ"بي بي سي".

النيابة تستكمل التحقيقات في رشوة الأمين السابق لـ"الأعلى للإعلام"

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق في قضية الرشوة، المتهم فيها أحمد سليم، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقالت مصادر قضائية، إن "النيابة ستواصل جلسات التحقيق خلال الأيام المقبلة، مع المتهمين الثلاثة المحبوسين في القضية وواقعة الرشوة المنسوبة لهم".

"الصحة" ترد على الأكاذيب الأجنبية: الغردقة خالية من أي ميكروبات

رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على المزاعم البريطانية بوجود ميكروب "إيكولاي" في الغردقة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن جميع المناطق السياحية بشكل عام، وفنادق الغردقة بشكل خاص، بها لجان دورية، بالتعاون مع الطب الوقائي، تجري عمليات سحب مستمرة من الأغذية والمياه، ويتم تحليلها في المعامل المركزية للتأكد من سلامتها.

وأضاف "مجاهد"، أنه عقب نشر بعض الصحف الأجنبية، أخبارا تحذر من وجود ميكروب في الغردقة، على الفور، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تعليمات، إلى رئيس قطاع الطب الوقائي، بالمرور على جميع فنادق الغردقة، للاطمئنان على الحالة العامة للغذاء والماء، حيث أن الوزارة تتابع التقارير الخاصة بسلامة الأغذية في الفنادق.

وزير التعليم: حلول خارج الصندوق لـ"تكدس الفصول".. والموازنة ليست كافية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن مشكلة تكدس الفصول الدراسية بالطلاب متراكمة منذ سنوات عديدة وحلها ليس من السهل، كونها تحتاج إلى أراضٍ ومبانٍ وصيانة وتشغيل وأموال كثيرة جدًا، على حد قوله، موضحًا في الوقت ذاته أن موازنة الأبنية التعليمية ليست كافية، ولكن الأبنية التعليمية تعمل على حل هذه الأزمة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وأضاف "شوقي" أن الأبنية التعليمية لن تستطيع حل المشكلة بالقدر الكافي، كما أن الأموال داخل موازنة الدولة عليها طلبات كثيرة جدًا سواء من التموين أو الإسكان أو النقل، موضحًا أن نصيب وزارة التعليم من الموازنة له حدود، وبالتالي يحاول البحث عن حلول أخرى، والبحث عن حلول سريعة، وسيكون هناك حلول خارج الصندوق خلال أسابيع قليلة ولكن رفض الإعلان عنها إلا عندما تُصبح على أرض الواقع.

"الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد للتحقيق معها غدا

استدعت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا"، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضدها، اليوم، في الثانية ظهرًا.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ، أمس، الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحا أن المجلس يستمع اليوم للممثل القانوني لقناة الحياة وريهام سعيد.

محمد صلاح يسجل هدفين في ثلاثية ليفربول أمام أرسنال

نجح فريق ليفربول في تعزيز صدارته لجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك عقب انتصاره على أرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد"، بالجولة الثالثة.

أحرز ثلاثية الريدز كل من: جويل ماتيب في الدقيقة 41، ومحمد صلاح في الدقيقتين 49 من ضربة جزاء، والدقيقة 58، فيما سجل لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني أليكس توريرا هدف أرسنال الوحيد بتلك المواجهة في الدقيقة 85.