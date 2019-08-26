أكد الإعلامي تامر أمين مُقدم برنامج "آخر النهار" عبر شبكة تليفزيون "النهار"، أنه سيستأنف تقديم برنامجه في موعده الطبيعي، اعتبارًا من يوم الإثنين، دون التأثر بقرار الوقف الصادر من قِبل نقابة الإعلاميين، أمس الأحد.

وقال "أمين"، لـ"الوطن" إنه سيتوجه إلى مقر النقابة، اليوم الإثنين، بشأن تقنين أوضاعه والحصول على تصريح مزاولة المهنة، لافتًا إلى أنه كان يسعى لتقنين أموره منذ وقتٍ طويل، لافتًا إلى أن الإجراءات الروتينية في تجهيز الأوراق المطلوبة، تعد سببًا رئيسيًا في التأجيل طوال هذه المدة.

وأشار إلى أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، قررت حفظ التحقيق، في الشكوى المُقدمة ضده، من قِبل المجلس القومي للمرأة.

وكانت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، قررت وقف تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه القانونية بالقيد في النقابة، كما قررت إبلاغ النيابة ضده.