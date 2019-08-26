شهدت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة الدول السبع "G7"، والمقامة بفرنسا، الحديث عن ضرورة وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر وخفض البطالة في قارة أفريقيا.

وعن الآليات التي يجب اتباعها لخفض البطالة والفقر في أفريقيا قال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدد من الخطوات يجب اتباعها لخفض الفقر والبطالة في قارة أفريقيا، موضحا أن هذه الخطوات بحاجة لتكاتف الدول الأفريقية لتنفيذها.

وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن أهم عنصر في خفض البطالة والفقر بأفريقيا هو إقامة استثمارات اجنبية مباشرة، وتعني إنشاء مصانع وشركات في الدول الأفريقية، موضحا أن هذه الاستثمارات ستساعد في توفير فرص عمل وخفض أعداد البطالة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذه الاستثمارات ستساعد أيضا على نقل الخبرات التكنولوجية والإدارية المتطورة للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات بحاجة إلى تنمية المجال البشري وهو توفير للشباب الأفريقي فرص تعليمية جيدة وخدمات صحية مناسبة.

من جهته، قال أيمن عبدالعزيز الخبير الاقتصادي، أن قارة أفريقيا بحاجة إلى مشروعات جادة لتحقيق لتتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر والبطالة، موضحا أنها يجب أن تعمل لدعوة الدول الأوروبية لإقامة مشروعات جادة بها.

وأضاف عبدالعزيز لـ"الوطن"، أن الدول الأفريقية يجب أن تتعاون فيما بينها لتحقيق التنمية للقارة بأكملها، وإقامة مشروعات مشتركة فيما بينهم مثل المنطقة الحرة المشتركة، والسوق التجاري المشترك.

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا على مدى 3 أيام، ومن المقرر أن يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.