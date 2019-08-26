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"شرائح اتصال تحدد موقعها".. بالفيديو.. أحدث أجهزة منع سرقة السيارات

"شرائح اتصال تحدد موقعها".. بالفيديو.. أحدث أجهزة منع سرقة السيارات

عاجل.. بيان مشترك للسعودية والإمارات: مستمرون في جهود نصرة الشعب اليمني

عاجل.. بيان مشترك للسعودية والإمارات: مستمرون في جهود نصرة الشعب اليمني

مسعفان يسلمان 163 ألف جنيه وعملات أجنبية بعد رفع مصابين بالعلمين

مسعفان يسلمان 163 ألف جنيه وعملات أجنبية بعد رفع مصابين بالعلمين

مصرع عامل سقط أثناء تقليم الأشجار في مقر عمله بالدقهلية

مصرع عامل سقط أثناء تقليم الأشجار في مقر عمله بالدقهلية

فيديو| محافظ كفر الشيخ يحذر المسؤولين: "لن أسمح بفتح الدرج وهحول للنيابة"

فيديو| محافظ كفر الشيخ يحذر المسؤولين: "لن أسمح بفتح الدرج وهحول للنيابة"

القبض على شخص بحوزته مخدرات "شابو" بمليوني جنيه في سوهاج

القبض على شخص بحوزته مخدرات "شابو" بمليوني جنيه في سوهاج

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