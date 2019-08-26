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التنمية المحلية: مسابقة أفضل حي ومدينة وقرية في مرحلة التقييم

التنمية المحلية: مسابقة أفضل حي ومدينة وقرية في مرحلة التقييم

طقس اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

طقس اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019 في مصر والدول العربية

لقاءات ومباحثات وصورة تذكارية.. ملخص نشاطات السيسي في قمة السبع

لقاءات ومباحثات وصورة تذكارية.. ملخص نشاطات السيسي في قمة السبع

آخرهم 23 سيدة.. سلسلة اعتقالات في تركيا لمعارضي إقالة العُمد المنتخبين

آخرهم 23 سيدة.. سلسلة اعتقالات في تركيا لمعارضي إقالة العُمد المنتخبين

مساعد وزير الداخلية السابق: أكثر من 90% من خدماتنا إليكترونية

مساعد وزير الداخلية السابق: أكثر من 90% من خدماتنا إليكترونية

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