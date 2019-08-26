قدم اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية السابق بعض النصائح للحد من سرقات السيارات.

وقال نورالدين، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنه يجب وضع السيارة في جراج وأيضًا تأمينها بكافة الوسائل التي تمنع سرقتها مثل الكلبشات وغيرها وأيضًا مد السيارة بكافة أنواع الإنذارات اللازمة.

وأوضح نور الدين، أنه واجه سرقة السيارات بأحد الشوارع المشهورة ذات مرة بالاتفاق مع أصحاب السيارات على دفع مبلغ شهري بسيط لتأجير شابين مضمونين أمنيًا ليقوما بحراسة السيارات طوال فترة الليل على أن تشملهم الدوريات الخاصة بالشرطة وتطمئن على يقظتهم وتواجدهم يوميًا بتكليف رسمي.

ونصح نور الدين من يتعرض لسرقة سيارته بأن يتصل بالنجدة ويبلغهم بمواصفات السيارة وأرقامها وشكلها ثم يتوجه للقسم التابع له لتحرير محضر بالسرقة نظرًا للاختصاص المكاني، وينتقل لمكتب مكافحة سرقات السيارت لعمل محضر آخر نظرًا للاختصاص الفني للمكتب.

وشدد نور الدين على أهمية التوجه لإدارة المرور لتقديم طلب لرفع ملف السيارة من المرور لمنع بيعها وشرائها والقبض على أي شخص يتعامل على السيارة.

ولفت مساعد وزير الداخلية السابق إلى أن سرقة السيارات غير مربحة على الإطلاق، مشيرًا أن سارق السيارة يحصل منها على "الكاسيت والكوريك والاستبن" وغيرها مشددًا على أن ثقافة تقطيع السيارات وإعادة بيعها لم تصل لمصر بعد.

ونصح نور الدين بضرورة إبلاغ الشرطة حال تواصل سارق السيارة مع صاحبها وطلبه الفدية مؤكدًا أن تهديده له بحرق السيارة حال إبلاغ الشرطة غير جدي.

وعن أسباب سرقات السيارات، قال نور الدين إن البعض يلجأ لسرقة السيارة أحيانا للمنظرة والانتقال للمدن الساحلية وارتكاب بعض الجرائم بها.