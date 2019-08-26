تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

السيسي لـ دول السبع: نحتاج للعمل معا لإيجاد حلول لتحديات الدول النامية

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة خلال جلسة الشراكة بين مجموعة السبع الكبار وأفريقيا بفرنسا، وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته: "نحتاج للعمل معا لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الدول النامية"، مشددا على أن التطرق لأولويات أفريقيا أساسي لإكتمال الحديث عن أسس التنمية المستدامة في القارة، ولا بديل عن التحاور المتواصل حول التحديات التي تواجه الدول النامية والدول الأفريقية".

بيان مشترك للسعودية والإمارات: مستمرون في جهود نصرة الشعب اليمني

أصدرت وزارتا الخارجية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً، أعلنتا من خلاله استمرار كافة جهودهما السياسية والعسكرية والإغاثية والتنموية بمشاركة دول التحالف التي نهضت لنصرة الشعب اليمني.

خبراء يوضحون دلالات زيارة "ظريف" المفاجئة لفرنسا على هامش قمة السبع

زيارة مفاجئة قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لفرنسا، بعد دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال اليوم الأول لاجتماع قادة الدول الكبرى الـG7، في بياريتس جنوبي فرنسا، جاءت الزيارة في محاولة من طهران المحاصرة بالعقوبات في إنقاذ الاتفاق النووي، ووفقا لمسؤول في الرئاسة الفرنسية، أجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات مع نظيره الفرنسي، على هامش قمة مجموعة السبع، لمناقشة سبل خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أن قرار دعوة ظريف، جاء بعد اجتماع قادة المجموعة، ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتناول العشاء مساء السبت، حسب سكاي نيوز.

لأول مرة فتح باب حجز 512 "جنة" في مدينة ملوي الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان، بأنه من الأمس 25 أغسطس، وحتى يوم الخميس 5 سبتمبر، يبدأ التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى، ويبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).

"بينها 14 لوحة جدارية".. تفاصيل ضبط سائق بحوزته 20 قطعة أثرية بسوهاج

ألقى ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، اليوم، القبض على سائق يقيم بدائرة مركز شرطة أخميم، بحوزته 20 قطعة أثرية فرعونية، عبارة عن 14 لوحة جدارية من الحجر الجزيري ورأسي تمثال، وأواني من الفخار، وتعود الواقعة عندما وردت معلومات لضباط شرطة السياحة والآثار بسوهاج، تفيد بقيام سائق وشقيقه بعرض قطع أثرية للبيع بدائرة مركز أخميم، فشكل فريق بحث، بإشراف العميد أحمد رفعت، مفتش مباحث الآثار، العقيد أحمد إيهاب مقلد، رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج، وشُكلت لجنة من الآثار والتي أقرت بأن القطع أثرية، فحرر محضر بالواقعة برقم 3551 إداري مركز شرطة أخميم، وجار العرض على النيابة العامة.

"بعد 90 دقيقة من البحث".. تفاصيل انتشال جثة الطفل ياسين من بالوعة العمرانية

"90 دقيقة".. هي المدة التي استغرقتها قوات الإنقاذ النهري بالجيزة والحماية المدنية وأهالي منطقة فيصل، للبحث عن الطفل ياسين عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادى الطالبية، بمنطقة العمرانية.، ياسين 6 سنوات، خرج مع والديه، عقب انتهاء اليوم الرياضي له في النادي.. كان يتحرك بسرعة متجها إلى منزله بصحبة والديه.. الطفل ترك يد والده لمدة 4 دقائق وبدأ يتحرك بسرعة على بعد أمتار من والده، وكان يودع أسرته وهو يضحك ويلعب في الشارع، وأثناء سيره سقط فى بالوعة صرف صحي.. انتهت حالة الطفل الذي سقط في بالوعة مغطاة بغطاء "خشبي".. انتهت فرحة الأب بابنه، وانطلقت صرخاته التى لم تنته حسرة على ابنه.

حبس الأب المعتدي على طفل بعد تشاجره مع ابنه في الشرقية

قررت نيابة أولاد صقر، أمس، حبس عامل تعدى على طفل بالضرب وأسقطه أرضا، بعد تشاجره مع ابنه في قرية بني حسن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة، في وقت سابق، عرض الطفل على المستشفى، لتحديد ما به من إصابات ومدة العلاج، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تراجع الذهب 8 جنيهات بعد ارتفاع جنوني

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 8 جنيهات أمس، عقب ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين بقيمة 15 جنيها، إذ وصل سعر عيار 24 نحو 807 جنيهات، مقابل 814 جنيها أول أمس، وعيار 21 بـ706 جنيهات، وبعيار 18 بـ605 جنيهات.

تأجيل التحقيق مع ريهام سعيد للأسبوع المقبل

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استكمال التحقيق في شكوى المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد الأسبوع المقبل، وحضرت اليوم ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة" لمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق معها في شكوى من المجلس القومي للمرأة، بسبب حلقتها التي تحدثت عن السمنة، واتهمت الشكوى ريهام سعيد بالإساءة لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، كما قررت نقابة الإعلاميين وقفها عن مزاولة أي نشاط إعلامي.

لجنة التخطيط تتفق على البرازيلي ريكاردو مديرا فنيا للأهلي.. والإعلان اليوم

اقتربت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من الإعلان عن التعاقد مع المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.