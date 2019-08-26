أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، اليوم، تعديل شروط الالتحاق بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات.

وأكد الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن التعديل لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالمعهد حيث جرى النزول بالمجموع إلى 245 درجة بدلال من 260 درجة.

وأضاف أنه جرى وضع عدد من الضوابط والمعايير لتحقيق مبدأ الشفافية بين جميع الطلاب المتقدمين ومن هذه بالشروط والضوابط أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الصف الثالث الإعدادي من محافظة جنوب سيناء بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي لأحد الوالدين من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق بعامين علي الأقل أو شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة لتثبت أنهم مواليد المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيجرى استلام ملفات التقدم للالتحاق بالمعهد بإدارة التدريب بمديرية الصحة بشرط ألا يزيد سن الطالب عن 15 عاما ولا يقل عن 14 عاما و6 أشهر.

وأعلن أن آخر موعد لتقديم الأوراق يوم الخميس المقبل وسوف تبدأ مواعيد الاختبارات الخاصة خلال الفترة من 2 وحتى 5 سبتمبر المقبل.