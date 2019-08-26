الصين: مستعدون لحل الخلاف التجاري مع أمريكا بالحوار

قال ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين، الاثنين، إن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وذكرت صحيفة "تشونغتشينغ مورننغ بوست" أن لي كبير المفاوضين التجاريين الصينيين أدلى بهذه التصريحات، خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، بحسب "سكاي نيوز".

وأتت هذه التصريحات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أصدر "أمرا واجب النفاذ"، للشركات الأمريكية، بمغادرة الصين، بعد إعلان بكين فرض تعريفات جمركية على سلع ومنتجات أمريكية.

وكان قد سجّل اليوان الصيني، اليوم، تراجعا إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ نحو 11 عاما، وسط المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية التي تهدد أيضا بحصول ركود عالمي، وهو ما ألقى بثقله على الأسواق المالية.