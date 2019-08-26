قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوضع بين فلسطين و"إسرائيل" معقد للغاية للتوصل لاتفاق بينهم، خاصة مع اقتراب الانتخابات "الإسرائيلية"، "لكن اعتقد أن الفلسطينيون يريدون التوصل لاتفاق خاصة مع قطعنا التمويل عن الفلسطينيين".

وأضاف ترامب، على هامش لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، أمام الصحفيين خلال حديثهما عن القضية الفلسطينية، أن الفلسطينيين والإسرائيليين كلاهما يريد التوصل لاتفاق، فكلاهما تعب من الصراع، "حتى الرئيس السيسي تعب من هذا الصراع".

وتابع: "لن يتم عقد صفقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل الانتخابات، هناك كما كبيرا من الكراهية بين الإسرائيليين والفلسطينيين على مر العقود".

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا، يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.