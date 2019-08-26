ترصد "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء الريال السعودي في بعض البنوك، حيث تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات الأسبوع، في مختلف البنوك المصرية العامة والخاصة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.