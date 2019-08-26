لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نصف نقل وجرار زراعي، على الطريق الزراعى السريع، بالقرب من قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارَا من مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وجرار زراعي، وفر قائده هاربًا عقب الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة محمد علي حجاج (38 عاما - مقيم بقريه لقانة بمركز شبراخيت)، وإصابة أحمد علي عبدالقادر (37 عاما - مقيم بمحافظة سوهاج)، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام، والمصاب للمستشفى ذاته لتلقي العلاج، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط سائق الجرار.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق.