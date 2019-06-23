عدد "الوطن" غدا الاثنين

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الاثنين.. «السيسي» يوجه الحكومة بتكثيف البحث عن البترول وتوصيل الغاز للمنازل والمدن الجديدة.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وخطط تشغيله بمعايير عالمية.

وتقرأ أيضا.. من «واشنطن والدوحة» إلى جزر الكايمان: «الوطن» تكشف في تحقيق استقصائي أخطر الوجوه الخفية لدعم الإرهاب.. قصة التمويل القطري لـ 3 شركات «وهمية» وشبكة «سوشيال ميديا» تستخدمها التنظيمات الإرهابية ويديرها عزمي بشارة مستشار أمير قطر.

كما تقرأ في صفحات الرياضة.. خطة لهروب «صلاح».. «أجيري» يحفز اللاعبين بغداء خاص مع أسرهم ولـ«مروان»: ركز وانس الانتقادات.. و«حامد» يدعم جنش معنويا.