تستعرض "الوطن" أسعار العملات في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وهي خدمة يومية تقدمها الوطن لقرائها.

سعر الجنيه الإسترليني

يسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.24 جنيه للشراء و 20.41 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 20.02 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجَّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجَّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.49 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع، وسجَّل في بنك إعودة نحو 4.50 جنيه للشراء و4.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجَّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع، فيما سجَّل في إتش إس بي سي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجَّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.39 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.