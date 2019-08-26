ضبط عامل بحوزته 2 كيلو بانجو وكمية من الحشيش والأفيون في أسيوط

ضبط فريق مباحث مركز شرطة أسيوط، عاملا يتاجر في المخدرات بحوزته كمية متنوعة منها، خلال الحملة التي شنتها القوات على قرية منقباد بدائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بتمكن فريق مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد سيف، من ضبط "ع. ع. ع."، عامل، مقيم منقباد بدائرة المركز بحوزته كيلو ونصف كيلو من البانجو المطبوخ، ونصف كيلو بانجو داخل 7 أكياس، و12 قطعة لمادة الحشيش المخدر تزن 25 جراما، ولفافة لجوهر الأفيون تزن حوالي 10 جرامات.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.