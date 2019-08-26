وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على تدبير اعتمادًا ماليًا إضافيًا لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي الحالي 2019/2020 وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية".

وأشارت د/هالة السعيد أن خطة العام المالي الحالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ تؤكد علي أهمية التنمية البشرية والاجتماعية حيث تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير الهيكلي لنظم التعليم الأساسي إلي جانب تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية، والتوسع في المشاريع القومية ومشاريع المرافق العامة والتحسين البيئي ،مضيفة أن ذلك يتم من خلال زيادة المُخصّصات الاستثمارية الموجّهة لتلك الاستخدامات للوفاء بمتطلباتها التمويلية، مع الالتزام التام بالاستحقاقات الدستورية المقررة في هذا الشأن.

وأوضحت السعيد أن وثيقة خطة عام (19/2020) تلتزم تماماً بالمرتكزات الأساسية لخطة التنمية متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022)، والتي تتمثل في رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلي جانب الاستحقاقات الدستورية، وتكليفات القيادة السياسية فضلاً عن برنامج عمل الحكومة متابعه أن تلك المرتكزات تم الإفصاح عنها بخطة التنمية الـمُستدامة متوسطة المدى، وخطة عامها الأول (18/2019)، وتلتزم خطة العام الثاني بها أيضاً اتساقاً وتكاملاً للجهود الإنمائية الرامية لتحسين مستوى رفاهية المواطن. وأكدت د/هالة السعيد أن الحكومة تواصل التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف دعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة المعيشة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي حظت باستثمارات قدرها 159.6 مليون جنيه كتمويل خزانة عامة بخطة العام المالى الحالي 2019/2020 لقطاع الشئون الاجتماعية حيث تأتي تلك الاستثمارات موزعة بقيمة 83.5 مليون جنيه للديوان العام و 76.1 مليون جنيه للمديريات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد قامت بإطلاق مشروع "اثنين كفاية" للحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة والتوعية بمخاطر المفاهيم الاجتماعية الخاطئة التي توجه الأسر إلى كثرة الانجاب ويستهدف المشروع مليون و141 الف و861 سيدة في عشر محافظات وهي البحيرة والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.