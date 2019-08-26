إصابة 6 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

أصيبب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 160 على طريق العلمين بدائرة مركز وادي النطرون بالبحيرة.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي طريق العلمين، وأسفر الحادث عن إصابة "عبد الحليم ط ا" 62 سنة، و"محمود ع ط" 33 سنة، و"آية سيد عبد الله" 25 سنة، و"كارما محمود ع" 5 سنوات، و"كندة محمود ع"، عام، و"محمد محمود ع" 5 سنوات، و"عفاف عبد الله" 60 سنة، وجميعهم من القاهرة.

ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالحادث.