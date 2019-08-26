ضبط عاطلين بـ934 قرصا مخدرا في طنطا

ضبطت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، عاطلين بحوزتهما 934 قرصا مخدرا قبل ترويجها على عملائهما بطنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بأنّ اثنين من العناصر الإجرامية سبق اتهامهما في 8 قضايا متنوعة، يتاجران في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، بنطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وبتقنين الاجراءات والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا بطنطا، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 934 قرصا مخدرا ومؤثر على الحالة النفسية، مبلغ مالي، هاتف محمول، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.