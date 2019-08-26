قرر قاضي المعارضات رفع جلسة تجديد حبس "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها لإصدار القرار.

وطلبت دينا المقدم محامية المتهمة، إخلاء سبيلها على ذمة القضية بأي ضمان تراه المحكمة، فيما بدت الفتاة في حالة سيئة ودخلت في نوبة بكاء وبدت عليها علامات التوتر والقلق.

وجددت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية، فيما اعترفت الفتاة أمام قاضي المعارضات بقتل المجني عليه دفاعا عن شرفها بعد أن حاول الاعتداء جنسيا عليها في سيارته بمنطقة نائية.