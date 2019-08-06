واجهت "أميرة أحمد" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشرف" والمحبوسة على ذمة اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها في منطقة العياط بالجيزة، باقي المتهمين في القضية، والذين يواجهون اتهاما بتسهيل استدراج المتهمة للمجني عليه لمواقعتها، وذلك للمرة الأولى أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم، أثناء جلسة تجديد حبسها، والتي عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت المتهمة، إنها لم تقصد قتل المجني عليه الذي حاول التعدي عليها جنسيا، وإنما حاولت الدفاع عن نفسها، وأيد المتهمان "وائل وإبراهيم" ما قالته "أميرة" في واقعة تسليمها للمجني عليه والذي توجهت لمقابلته بالعياط، قبل أن يحاول التعدي عليها.

واستمع القاضي للمحامي حسن شومان والمحامية دينا المقدم، دفاع المتهمة واللذين دفعا بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وطلبا إخلاء سبيل موكلتهما بأي ضمان، كونها لا يُخشى عليها من الهرب أو التأثير على التحقيقات التي أوشكت على الانتهاء.

وانفردت "الوطن" بنشر أول صورة لصديق المتهمة الطفلة "أميرة"، أثناء حضوره بصحبة صديقه وأميرة في جلسة تجديد الحبس. وكانت التحريات، أدانت المتهمين "وائل"، صديقة الفتاة، وصديقه "إبراهيم"، بأنهما قاما بتسهيل خطف الفتاة للقتيل "الأمير"، واتفقا معه على استدارجها لكي يتغصبها في إحدى المناطق الجبلية بالعياط.

وجاء قرار نظر تجديد حبس "أميرة" اليوم، على الرغم من كون الموعد المحدد للتجديد كان الأسبوع المقبل، وذلك نظرا لإجازات عيد الأضحى المبارك والتي تزامنت مع موعد نظر جلسة تجديد الحبس فتقرر نظرها اليوم.

يُذكر أنه جرى رفض استئناف المتهمة من قبل على قرار حبسها، حيث قررت المحكمة التي نظر أمامها الاستئناف رفضه وتجديد حبسها قبل عدة أيام.

وأشارت مصادر بالطب الشرعي، إن القتيل "الأمير" كان متعاطيا مواد مخدرة "حشيش وترامادول" قبل أن يلقى مصرعه على يد الطفلة التى كانت تدافع عن نفسها.