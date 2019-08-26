قضت محكمة جنايات بلبيس، دائرة الإرهاب، بمعاقبة 15 عنصرا من جماعة الإخوان الإرهابية، بالحبس لمدة 6 أشهر لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبدالوهاب ووليد عبد المنعم وسكرتارية أحمد رزق.

كانت النيابة العامة بشمال وجنوب الشرقية قررت إحالة 15 متهما في عدة قضايا إلى محكمة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية والترويج بطريقة غير مباشرة بالكتابة عن أفكار داعية لاستخدام العنف والتحريض ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة والترويج لفكر الإخوان الإرهابي.

وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بحبس كل منهم 6 أشهر.