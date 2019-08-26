قال مصدر قضائي إن النيابة العامة تقدمت باستئناف على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، على ذمة قضية قتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها.

وقرر منذ قليل، قاضي المعارضات، إخلاء سبيل "أميرة"، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وجددت النيابة في وقت سابق حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية، فيما اعترفت الفتاة أمام قاضي المعارضات بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها، بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.