قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجري العمل على الوصول إلى اتفاق في عام 2020 من أجل تحسين القواعد الدولية التجارية في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش ختام أعمال قمة مجموعة دول السبع، أنه عمل مع ترامب فيما يتعلق بالضريبة الرقمية، حيث توصلا إلى اتفاق من أجل الخروج من الصعوبات، وذلك للعمل في المجالين الثنائي والدولي لإيجاد حلول.

وتابع: "فرنسا ستحذف أي مشروع متعلق بالضريبة الفرنسية لخصمها من الضرائب الدولية التي ستعتمد لاحقا، وبالتالي هذا الوضع سيعدل الوضع الدولي الحالي".