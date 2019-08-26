نفذ طيران الاحتلال الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية فجر اليوم، على مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمنطقة الجبال الشرقية للبنان قرب بلدة "قوسايا" بمنطقة البقاع.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام "وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية" أنّ 3 انفجارات هزت منطقة البقاع الأوسط فجر اليوم وبفارق زمني بسيط، تبيّن أنّها ناجمة عن 3 "غارات معادية" استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية، شرقي مدينة زحلة.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الأماكن المستهدفة هي "مواقع عسكرية" تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

من جانبها، أكدت صحيفة النهار اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني تنفيذ 3 غارات إسرائيلية ضد مواقع عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونقلت عن أحد المسؤولين في المواقع المستهدفة، قولهم إنّ طائرات من دون طيار من طراز "إم كي" استهدفت مواقعهم بـ3 صواريخ صغيرة، وأنّ الغارة لم تسفر عن أي إصابات بشرية وأنّ الأمر اقتصر على خسائر مادية.