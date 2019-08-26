استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة المهندس جمعه مبارك الجنيبي سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات فى المجالات الفكرية والفنية بين البلدين .

قالت عبد الدايم ان مصر والامارات تجمعهما روابط قوية مشيرة الى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين ، واوضحت ان الفترة القادمة تشهد انشطة ابداعية متعددة ومتنوعة تهدف الى تعزيز جسور التواصل وتعميق اواصر الصداقة بينهما ، واضافت انه تم الاتفاق على ضرورة دعم التبادل الثقافى والفنى بين البلدين من خلال عدد من المشروعات الهادفة الى القاء الضوء على الحراك الفكرى والفنى فى المجتمعين مؤكدة ان اللقاء تناول العديد من القضايا الثقافية علي الساحتين العربية والدولية .

من جانبه اشاد الجنيبي بالصحوة الثقافية التى تشهدها مصر مشيرا الى متابعته لمختلف الانشطة الفكرية والفنية التى وصلت اصدائها الى مختلف الاقطار العربية واكد ضرورة البدء فى تنفيذ مشروعات التبادل الفنى والثقافى التى تمت مناقشتها خلال اللقاء .