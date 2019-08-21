وسط جمع كبير من شباب مصر تجاوز عددهم 15 ألفا، شهدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، فعاليات الليلة الثالثة من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ28، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وأحيا حفل الليلة الثالثة كل من فريق مسار إجباري والمطرب محمد محسن.

وأبدت عبد الدايم سعادتها باستجابة الجيل الجديد لرسائل الثقافة التى تدعو إلى انتقاء المواد الإبداعية المتنوعة والهادفة إلى السمو بوجدان المجتمع وتحقيق محاور التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن السلوك الحضاري للأعداد الغفيرة التي تواجدت بالحفل يُعد مردودا إيجابيا لجهود الدولة في مجال بناء الإنسان والناتجة عن الإيمان بأهمية دور الفنون الجادة في تنمية وتطوير الوعي.

ومن داخل الحصن العريق الشاهد على تاريخ مصر الحافل بالإنجازات، استهل الحفل بعاصفة من التصفيق والتهليل استقبل بها الحضور فريق مسار إجباري، الذى نجح في تكوين قاعدة جماهيرية أسطورية من النشء والشباب باعتباره معادلا فنيا لأحلامهم وطموحاتهم، ومن خلال أعمال متنوعة تحمل إيقاع وروح العصر شرع في رواية قصة جيل يسعى إلى إثبات الذات ورسم خارطة لمستقبل مشرق يعكس المكانة الريادية للوطن ويستند إلى حضارة سبعة آلاف عام كان منها "متخافش، افتح بيبان، حاوي، شيروفوبيا، زيك أنا، مساومات، كانت هتفرق في الوداع" ومقاطع من الأوبريت الشهير الليلة الكبيرة.

وبعد ذلك اصطحب المطرب محمد محسن الجميع في رحلة إلى عالم الطرب وبصوته القادم من زمن الفن الجميل تغنى وسط تفاعل الحضور بعدد من روائع خالد الذكر سيد درويش كان منها "أهو ده اللي صار، الحلوة دي، التحفجية، وكل ده كان ليه لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب"، ومن أعماله الخاصة "تمر الليالى، فى قلبى مكان، ما أملكش، يا حبيبتي، حبايب زمان، أنا أتوب عن حبك، قد إيه القلب يعشق، يا غنوة مبتكملش، نشبه لبعض"، كما استعرض إمكانياته الفنية بأداء أغنية "قلبي يحبك انتى" باللهجة التونسية والتى نالت إعجاب وإستحسان الجمهور.

وقد افتتح مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والفناء فعالياته الأحد الماضي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، بجانب عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بالإضافة إلى الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة.

وفى كلمتها، قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم إن مهرجان القلعة إحدى أهم الفعاليات الصيفية التى تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير، بهدف تحقيق العدالة الثقافية، وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع، متابعة: "المهرجان يشكل إحدى الملاحم الفنية العملاقة، منذ إطلاق دورته الأولى عام 1990، حيث نجح فى تحقيق شعبية واسعة بسبب تنوع وثراء محتواه، وبات محفلاً راسخاً وملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتُجسّد مشهداً تنويرياً تتعانق خلاله إنجازات الحاضر مع عراقة وسحر الماضى".